Gouverner un empire. 284-410 – Historiographie et documents

Tout ce dont l'étudiant a besoin pour approfondir le sujet 2024 et 2025 d'Histoire ancienne de l'agrégation d'Histoire, en complément du clef-concours Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après J.-C.. L'ouvrage porte sur une période plus courte, spécifiquement au concours de l'agrégation, et est plus pointu. Il comporte une partie "Repères", délivrant une approche historiographique des grandes thématiques qui sous-tendent la question au programme, suivie d'une partie "Thèmes et documents" présentant les documents emblématiques, avec des traductions originales, avec, pour chaque document, une mise en contexte précise, une présentation de l'auteur et un commentaire général.