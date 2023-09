Villages et bastides, paysans et seigneurs du Midi médiéval

On ne peut traiter sérieusement de l'histoire sociale du Midi médiéval sans se référer aux travaux de Maurice Berthe, auxquels il était jusqu'à présent difficile d'accéder en raison de leur dispersion. Les voici enfin réunis dans ce livre. Natif de Prades (Pyrénées-Orientales), Maurice Berthe a effectué à Toulouse la totalité de sa carrière universitaire. Son nom reste associé à ceux de son maître Philippe Wolff et de son ami et collègue Pierre Bonnassie. Après la publication de ses recherches doctorales placées sous le signe de la démographie historique, consacrées à la Bigorre (1976) puis à la Navarre (1984), il a essentiellement consacré son activité de recherche, indissociable de son enseignement, aux villages, aux bastides, à la seigneurie, aux sociétés paysannes et aux libertés rurales dans la France du Midi. Or, cette recherche féconde et novatrice a pris la forme de publications éparses, d'accès souvent difficile. Dans ce livre sont republiés 26 articles ou chapitres d'ouvrages consacrés à ces thèmes, parus à partir de 1986. Sont ainsi restituées toute la cohérence et toute l'importance de cette partie de l'oeuvre de Maurice Berthe, qui le place aux tout premiers rangs des historiens du Midi médiéval.