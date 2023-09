Concours Puissance alpha. Annales corrigées, 2e édition

Les épreuves du concours Puissance Alpha tranchent, par leur niveau d'exigence et leur présentation, du type d'exercices traités au lycée. Pour ce concours le niveau attendu est plus poussé qu'un niveau "type bac". Une bonne préparation est indispensable à la réussite de ce questionnaire particulier dont la connaissance de la structure permet un gain substantiel de temps. Bien plus qu'un simple recueil de corrigés, le présent ouvrage vous détaillera les points clés du programme à maîtriser à travers les réponses détaillées des sujets du concours. Il fourmille également d'astuces et de conseils qui seront d'autant d'aides précieuses pour vous aider à répondre efficacement au questionnaire. Pour chaque sujet de concours le lecteur trouvera : - le récapitulatif des réponses, - des aides permettant d'amorcer la réflexion, - la correction détaillée reprenant les points fondamentaux du cours de Terminale, indispensables pour répondre convenablement aux questions.