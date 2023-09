Les violences sexuelles dans le sport

Le #MeToo du sport Parce que le sport est un domaine particulier qui met le corps en mouvement, que s'y nouent des rapports complexes et charnels entre sportifs et que les professionnels du sport ont un ascendant particulier sur les pratiquants, la question des violences sexuelles dans le sport est particulièrement explosive. Sans complaisance ni tabous, l'ouvrage remet les pendules à l'heure : les violences concernent d'abord les jeunes entre eux, autant les garçons que les filles, et les lâchetés en la matière sont autant répandues que dans d'autres milieux décriés. L'auteur propose des pistes de prévention et des moyens de lutte contre la culture de la violence.