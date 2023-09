Les (bons) mots du travail

Engagement, talent, mission, collaborateur, inclusion, etc. On ne compte plus les mots qui, depuis quelques années, fleurissent dans le monde du travail. Au vu des mutations profondes touchant la sphère professionnelle, il n'est guère étonnant que le langage évolue en conséquence. Mais est-ce toujours à bon escient ?? En principe, le bon mot correspond au mot juste. Celui qui ne cherche pas le coup d'éclat mais la précision et la clarté. Seulement, le bon mot désigne aussi l'effet de manche. La poudre aux yeux répandue pour impressionner, séduire ou rassurer. Qu'en est-il de ces nouveaux mots du travail si fréquemment employés mais si rarement définis ? Que cachent-ils ?? Que disent-ils de nos attentes ?? Puisant dans l'étymologie et dans la culture aussi bien classique que populaire, Delphine Jouenne analyse et explore ce lexique souvent surprenant et ce qu'il dit de notre rapport au travail. Un ouvrage enrichi par la préface d'Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France, qui propose un autre regard sur le travail pour retrouver du sens et de l'authenticité, dans une société qui en cherche.