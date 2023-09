Les maux d'Eden

" Cette rencontre choc sera-t-elle une chance ou une terrible désillusion ? " " Pourquoi je suis amoureuse de ce gars ? ", c'est la question que Maëlle ne cesse de se poser. Chaque fois que son regard se pose sur Eden Corin, elle ressent une profonde tristesse comme si ses rires, son allure rebelle et sa mauvaise réputation n'étaient qu'une façade. De toute façon, Maëlle est loin de pouvoir l'approcher. Celle qui se considère comme invisible pense également évoluer dans une autre galaxie que la sienne. Seulement, un soir en cherchant son chat, elle le découvre bien amoché dans une ruelle et lui propose son aide. Cependant, tout ne se passe pas exactement comme elle aurait pu le désirer, car il y a des personnes avec qui on ne peut pas faire semblant ! Quand on se heurte à l'une d'entre elles, les masques tombent, les personnalités se dévoilent, et le destin se met en marche.