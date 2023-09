Sin City Tome 2

"L'ECLAIRAGE EN CLAIR-OBSCUR, QUI ENFERME LES PERSONNAGES DANS LES OMBRES DES STORES VENITIENS, COMME DERRIERE DES BARREAUX DE CELLULE, S'INSPIRE DU FILM NOIR ; L'ACTION EXPLOSIVE ET LE PHYSIQUE GRANITIQUE ET MASSIF DES PERSONNAGES RENDENT HOMMAGE A JACK KIRBY". THE NEW YORK TIMES Dwight est un homme qui n'a que son travail de détective minable et des souvenirs... des choses qui auraient pu être de l'amour et de toutes les erreurs qu'il a commises. Il donnerait n'importe quoi pour sortir de l'enfer gris et indifférent qu'est devenu sa vie. Et puis, un jour, un de ces plus beaux souvenirs appelle... Ava appelle.