Peluche. Un grand bain d'automne

C'est l'automne et Peluche, sympathique petite boule de poils, prend un bon bain chaud. Déchaînée, sa baignoire l'entraîne alors dans une course folle parmi les feuilles rousses et les animaux de la forêt. Tantôt navire, tantôt cabane, abri à toutes épreuves, la baignoire de Peluche lui offre un point de vue sur l'automne tel qu'elle n'en a jamais eu. Les dessins de Chloé Malard, petits mondes douillets, nous donnent envie d'y entrer à la suite de ses personnages, de se blottir contre leur fourrure et d'écouter leurs histoires inlassablement. Un album tendre et réconfortant pour apprivoiser l'automne en souriant et en chantonnant.