365 recettes familiales. Edition 2024

Vous aimez cuisiner mais parfois vous manquez d'inspiration ? Découvrez chaque jour une recette originale et facile à réaliser. Entrées, plats uniques, viandes et poissons, salades et tartes, desserts variés : tout le monde va se régaler, et vous aussi ! Avec son système de feuillets détachables, vous pouvez facilement emporter votre fiche-recette au supermarché, pour avoir tous les ingrédients sous les yeux. Malin : une fois détachées, conservez vos recettes dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages