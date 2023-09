Peut-être le pendant féminin de Heimat, le premier livre que Benjamin Porquier a publié à La Crypte en 2019 ; mais plutôt la quête que tous, hommes et femmes, nous avons à faire d'une identité plus essentielle. En elle, oui, quel écart ? Et ce déchirement, par où l'autre s'engouffre ; où le silence et le cri dansent ensemble à la même cadence : d'où venu et pourquoi ? Sans cesse détournée par l'imagination du poète, loin de se complaire à la répétition, la rigueur architecturale de Saudade - qui reprend celle de Heimat - est ici au contraire une invitation à découvrir ce qui, écharde ou chanson, en nous dès la première béance s'évente et nous construit. Accompagnés par les images de son père, les poèmes du fils s'éclairent d'une amitié qui n'est pas seulement celle du poète occupé à son message. En s'osant plus intime, c'est plus grand qu'il éprouve.