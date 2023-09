Un 24 février 

24 février 2022. La guerre éclate aux portes de l'Europe. Tatiana, Vincent, Patrick, Anocha, Boris, Pauline et Marlon se trouvent brusquement entraînés dans une succession d'évènements inattendus. Leurs destins se croisent et se télescopent au gré des péripéties qui surviennent. Du quartier du Marais, en passant par l'Ukraine, les planches de Deauville, Chiang Mai, La Havane, et les paysages enneigés de Finlande, chacun, dans sa quête mouvementée, s'élance à la poursuite de réponses. Quel sens peut prendre la vie quand tout semble s'écrouler et que les certitudes s'évanouissent ?