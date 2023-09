L'entrée dans le langage

L'acquisition du langage constitue une aventure humaine qui interroge. Le langage ouvre l'enfant, dès sa naissance, à la compréhension du monde. Inscrit dans un bain de paroles nourri par ses parents, le bébé acquiert la compréhension des sons et des mots. La verbalisation, le fait de produire des mots et des phonèmes, suppose cependant chez l'enfant une capacité d'abstraction et une logique. Celles-ci rendent compte de sa représentation du monde, différente de celle de l'adulte. L'initiation et l'usage du langage sont, quant à eux, étroitement liés aux processus relationnels et de socialisation. Exprimer ce qu'il veut mobilise par ailleurs chez l'enfant son désir à prendre la parole. Enfin, la lecture et l'écriture sont à comprendre comme une mise en forme technique du langage. Ce livre analyse ces différents registres du langage et les difficultés ou pathologies qui y apparaissent. Il se fonde donc sur une approche multifactorielle du langage. Il traite en même temps des difficultés qui se font jour dans son apprentissage et insiste sur le fait qu'un trouble qui s'observe dans le langage n'est pas nécessairement un trouble du langage lui-même.