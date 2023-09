Santé publique : un nouveau monde ?

Loin des approches techniques et spécialisées, ce petit ouvrage vulgarisateur fait le point sur les grandes questions actuelles en santé publique. De façon décontractée et "pleine d'humeur" , il aborde des sujets qui touchent les décideurs locaux, les militants et bénévoles associatifs, et plus largement les citoyens soucieux des enjeux de santé publique. L'ouvrage est illustré par Loïc Schvartz, collaborateur régulier, entre autres, de Tv Rennes, Que Choisir, Charlie Hebdo.