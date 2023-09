Marie Voignier. Il n'est pas question d'explication

"Le geste de l'artiste peut (doit ? ) avoir une portée heuristique. C'est-à-dire faire émerger ce que l'on ne connaît pas encore, que l'on pressentait peut-être et dont on ignorait jusqu'alors les formes possibles (peut-être les avait-on oubliées ? ) qui puissent permettre, justement, l'appréhension. Dans ces conditions, l'oeuvre bouleverse l'ordre des valeurs établies, donnant à voir la structure qui le sous-tend. La force qui anime l'oeuvre agissante, le pneuma diront certains, touche au coeur le regardeur transformé en agent actif. L'artiste, le regardeur se réunissent en ce qu'ils ressentent dans leur corps quelque chose de commun qui puisse faire mémoire commune. Il y a plus de cinquante ans, Aimé Césaire affirmait : "Il y a une mémoire d'au-delà de la mémoire : c'est ce qui remonte à la surface grâce à ces grands coups de sonde que constitue l'acte poétique. " Non sans poésie, Sammy Baloji sonde une mémoire du monde contrariée parce qu'obscure, à partir de la singularité congolaise. Pas d'aménité dans ce processus. Malgré l'irritation la colonie et l'hégémonie du productivisme moderne, jusqu'à la colère et une dénonciation allant stérile par son systématisme, l'artiste ne se fait jamais par trop démonstratif, ni pédagogue, ni surtout moraliste et sentencieux. Il prend soin de laisse.