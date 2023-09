Sur le fil de la défense

De Raoni à Snowden, 40 ans d'affaires d'un grand avocat international Comment devient-on un avocat engagé contre des dictateurs, des multinationales puissantes, des mafias d'Etat, tout en défendant des clients parfois poursuivis pour les pires crimes ? William Bourdon raconte la naissance de sa vocation, ses modèles spirituels, l'équilibre à trouver entre les vérités multiples d'un procès. Après avoir été secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, il crée l'association Sherpa, à l'origine de poursuites contre Total en Birmanie ainsi que de la notion de " biens mal acquis " qui a permis d'incriminer des dictateurs africains. Il obtient, pour la première fois en France, la mise en examen d'un suspect du génocide rwandais, l'abbé Wenceslas Munyeshyaka. Il devient pionnier dans la défense de lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, Nicolas Forissier ou Rui Pinto. Il est encore l'avocat d'Alexeï Navalny ou des indigènes Raoni et Surui contre Bolsonaro devant la Cour pénale internationale. Au fil de ses combats, il rencontre des militants anonymes à travers le monde, des justes qui se font parfois assassiner. Cet édifiant récit interroge la notion d'engagement, le fonctionnement obscur du monde et les contradictions de la nature humaine. Il apparaît surtout comme une formidable et stimulante leçon de courage.