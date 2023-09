Arsène Lupin : L’agence Barnett & Cie

Les enquêtes de l'inspecteur Béchoux piétinaient. Surgit un détective privé, de l'agence Barnett et Cie, qui, en un clin d'oeil, démasque le coupable, sauve les innocents ? et tout cela gratuitement ! Arsène Lupin, il n'y a que lui pour réussir ces exploits, oublierait de se payer, resterait insensible aux jolies choses ? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Lupin sait mieux que personne où trouver l'argent et les objets de valeur, un fabuleux collier de perles, une lettre d'amour du roi George iv, une lettre de chantage, un titre de propriété? Espiègle et généreux, d'une adresse et d'une intuition diaboliques, Arsène Lupin nous séduit encore dans ces huit aventures criminelles où le méchant est toujours puni et Barnett toujours enrichi !