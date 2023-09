Le cirque du diable

Après Peurs en eau profonde, Chloé Latour revient pour une traque exceptionnelle, menée dans une nature hostile où les dangers sont partout. Avec Paul Cabrera, flic récurrent d'Olivier Descosse, elle va remonter jusqu'au terrifiant secret dissimulé au coeur de la montagne. Massif de la Meije. Un corps congelé, entièrement nu, retrouvé par des surfeurs lors d'un ride dans un endroit inaccessible. Haut Var. Trois cadavres calcinés, découverts dans une bergerie abandonnée, en pleine forêt. Deux énigmes confiées à deux flics que tout oppose. Paul Cabrera, policier aux allures de biker muté à la Crime après avoir fait ses armes à la Bac Nord, et Chloé Latour, cheffe de groupe à la BC de Marseille dont la classe et la froideur suscitent défiance et jalousie. Des glaciers inviolés aux ZAD sauvages de la région de Grenoble, des sportifs de l'extrême aux groupes survivalistes, le lien qui unit tous ces meurtres apparaîtra peu à peu. Des meurtres commis par un tueur aux capacités hors du commun dont la perversité n'a d'égale que la détermination.