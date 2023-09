Le ciel à l'oeil nu. Mois par mois les plus beaux spectacles, Edition 2024

Le texte de cette vingt-deuxième édition est superbement illustré de photographies réalisées par l'auteur et par certains des meilleurs astrophotographes de la planète ; il passe en revue, de janvier à décembre, les plus beaux phénomènes astronomiques et les agrémente de conseils pratiques, de rappels mythologiques sur les constellations, d'informations encyclopédiques sur les planètes et les étoiles et d'idées pour observer facilement le ciel en ville ou en pleine nature. 2024, une très belle année pour l'observation du ciel- Une cinquantaine de rendez-vous avec les planètes et la Lune. - Une éclipse partielle de Lune observable en France le 18 septembre. - Deux éclipses de Soleil - une totale et une annulaire - à contempler en voyageant. - Douze magnifiques Pleines Lunes à déguster au fil des mois. - Le guide de la Voie lactée pour la repérer toute l'année. - Les conseils pour voir et photographier les aurores boréales en Europe. - Où, quand et comment observer la lumière zodiacale ? - La nouvelle carte de la pollution lumineuse en France. - Et, peut-être, une très belle comète dans le ciel d'automne ! Guidé par Guillaume Cannat, même le lecteur néophyte peut profiter de ces paysages célestes en ville et en pleine nature. Le Ciel à l'oeil nu est richement illustré avec près de 150 images et schémas. Le site web associé permet aux lecteurs d'obtenir des informations complémentaires, des cartes du ciel à imprimer, des images des astres à haute résolution et des liens utiles pour la pratique du loisir astronomique.