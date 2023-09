Imagerie du larynx et de son environnement

Le larynx, ou conduit vocal, est un organe complexe, où se rencontrent un canal d'origine endodermique, des cartilages issus à la fois du mésoderme et des crêtes neurales, doté d'un os appelé hyoïde, qui contribue aussi au substrat squelettique de la langue, et qui a la singularité unique de ne s'articuler à aucune autre pièce osseuse. Il est doté de muscles très complexes, certains intrinsèques, d'autres extrinsèques, dont certains s'unissent à des éléments de la ceinture scapulaire. Carrefour de nombreux éléments de l'embryogenèse, mais aussi indirectement lié, via le laryngopharynx, à l'appareil digestif supérieur, très proche de la glande thyroïde, disposant d'une innervation complexe, inclus dans le dispositif des fascias du cou, il représente un défi pour les radiologistes, contraints de maîtriser une anatomie difficile. S'impose dès lors une approche multidisciplinaire, qui est le propre des cours du Pont d'Oye dont les présents textes sont issus.