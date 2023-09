Jeunes explorateurs à la découverte de New York

Voici une nouvelle collection de petits guides originaux ! Taillé sur mesure pour les jeunes globe-trotters, ces derniers vont découvrir les grandes villes au détour de monuments, anecdotes et de jeux. Toujours en bonne compagnie, ils suivront une sympathique petite mascotte qui leur réserve une visite inoubliable ! Mr Squirrel, un sympathique petit écureuil, qui connaît New York comme sa poche, a concocté quatre itinéraires qui enchanteront nos jeunes voyageurs. Un pique-nique à Central Park, une virée au musée d'histoire naturelle et au MET, un tour en téléphérique, une balade sur une coulée verte suspendue dans la ville, une bonne glace à Chinatown, le pont de Brooklyn, un ancien manège de près de 100 ans, la Statue de la Liberté et ses grands pieds... pour ne citer que quelques-unes des étapes. En prime, des petits jeux qui attiseront la curiosité des petits et raviront les petits visiteurs.