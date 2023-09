Au-delà des murs. 22 ans de prison et la lumière. L'illusion d'une vie

On dit souvent que nous sommes faits de nos rencontres... Un témoignage sincère, intime et sans langue de bois sur un parcours carcéral d'une durée totale de 22 années d'emprisonnement pour différents crimes (violences, braquages, Zampa, trafics de stupéfiant) : des périodes d'isolement, des tentatives d'évasion, un long combat de reconstruction et de résilience qui fut le miens. Passant de la violence familiale aux foyers et au grand banditisme, de la toxicomanie à la prison : une vie brisée qui se reconstruit sur fond de trafic. Une vie rythmée par l'isolement, les tentatives d'évasion, les trahisons, l'essoufflement, le doute, l'espoir, les rechutes. Jusqu'au jour où la lumière fut. Une reconstruction commence et laisse place à la résilience, à la foi, à l'empathie et à l'espoir retrouvé.