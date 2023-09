La physique du futur lumineux. Dialogues entre artisans d'une science plus humaine

Le nouvel ouvrage de Philippe Guillemant qui vulgarise ses théories développées dans ses ouvrages Le grand virage de l'humanité et La Physique de la conscience. Vers un futur lumineux ! Cinq personnages dont trois imaginaires éclairent et résument de seize façons différentes le livre " La physique de la conscience vibratoire " écrit en 2036 par Luc, un jeune physicien qui fascine la communauté scientifique pour avoir su mettre en équations l'action intemporelle et vibratoire du vide quantique sur le réel, précipitant ainsi le changement de paradigme en cours depuis des décennies. C'était la condition indispensable au grand virage de l'humanité vers un futur lumineux : la conscience n'est plus un produit du cerveau, mais le substrat vibratoire fondamental de l'univers, ce qui change toute la société. Ce livre est à vocation essentiellement pédagogique, grâce à une vulgarisation selon seize conversations dont la plus longue occupe à elle seule presque la moitié de l'ouvrage. La longueur des autres échanges entre nos cinq personnages est divisée progressivement en deux jusqu'à un résumé en un seul mot, permettant ainsi seize clarifications différentes de la découverte de Luc, de la plus détaillée à la plus concise, mais aussi de la plus exigeante à la plus évidente. L'histoire : En 2022, pendant que Phil entreprend avec Lucie un travail de vulgarisation (8 chapitres), Luc de 50 ans plus jeune reçoit l'enseignement de son guide Xénon (16 chapitres). En 2026, Angèle termine des études de reporter internationale puis elle interview Phil (1 chapitre). En 2028, Luc rend visite à Phil et rencontre également Lucie (4 chapitres), grâce à qui il retrouve son amie d'enfance Angèle. En 2030 cette dernière l'encourage à faire une thèse sur son sujet de prédilection (1 chapitre), ce qui le conduit en 2034 à une publication révolutionnaire qui le rend célèbre. Angèle interview alors Luc (2 chapitres) qui écrit ensuite deux livres (prologue) et finit par recevoir en 2038 la plus haute des distinctions (épilogue).