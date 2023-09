ESS : une dynamique d’innovations et d’émancipation

Economie sociale et solidaire (ESS)A : une tradition d'innovations et d'émancipation Les militantes et militants d'une ESS émancipatrice continuent à innover et à transformer la société française. A partir de l'expérience de l'auteur, le livre cherche à montrer comment en France, au XIXème siècle, des femmes et des hommes, en voulant répondre aux situations nées de la première révolution libérale, en faisant face à la nécessité, en portant leurs projets collectifs, ont été contraints à innover, à mettre en place des formes nouvelles, à créer des mouvements qui vont marquer leur temps et transformer en profondeur la société. Tandis que l'Etat et le capitalisme ont, en permanence, cherché à intégrer, à récupérer ces propositions nouvelles, mutualistes, coopératives et associationnistes, en s'efforçant ainsi de desserrer les pressions sociales ou en assurant la marchandisation de tout ou partie des champs où l'Economie sociale intervenait, de nouvelles générations militantes confrontées aux prédations libérales actuelles ont continué à apporter des réponses innovantes aux besoins et situations ainsi créées. Ces nouvelles générations, comme beaucoup parmi les précédentes, répondent par des initiatives solidaires et démocratiques aux évolutions du temps et outillent les nouveaux mouvements sociaux autour du travail, du logement, des combats environnementaux, de la libération des femmes, de l'accueil et de la défense des immigrés. Face aux impasses du capitalisme financier, confrontées aux nouvelles stratégies d'un Etat devenu celui du Marché, aux questions nées des évolutions numériques, ces forces militantes de l'Economie sociale et solidaire posent celle-ci en norme alternative pour l'économie de demain. Elles s'inscrivent, notamment, dans le débat sur les communs qui postule d'autres approches de la propriété et cherche un dépassement du capitalisme. A l'instar des fondatrices et fondateurs de l'Economie sociale dans leurs rapports aux philosophes socialistes du XIXème siècle, ces forces inspirent bien des penseurs critiques de notre temps et, dans un effet dialectique, s'emparent de leurs travaux dans leur bataille pour l'émancipation.