Les Petits Explorateurs. Tome 2, Gare à la comète !

PARS A LA DECOUVERTE DU MONDE ET SAUVE LA PLANETE EN COMPAGNIE DES PETITS EXPLORATEURS. Roshni et Ollie sont envoyés dans l'espace. Leur mission ? Réparer une sonde spatiale proche de la planète Jupiter. Mais cette nouvelle aventure se révèle bien plus dangereuse que prévue lorsqu'une comète fonce droit sur eux. Entre apesanteur et astéroïdes, les petits explorateurs vont devoir s'accrocher !