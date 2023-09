La confiance : nouvel horizon social ?

La confiance est une base fondamentale du fonctionnement des sociétés : confiance envers autrui, envers les institutions, envers la société en général. Force est de constater qu'actuellement elle est mise à mal dans un contexte empreint d'incertitudes de différents ordres, géopolitique, écologique et environnemental, sanitaire, technologique, où les repères manquent pour se situer individuellement et collectivement. La défiance vis-à-vis des vaccins lors de pandémies, les mouvements sociaux toujours prêts à s'enflammer, la perte d'adhésion aux institutions de l'Etat, la perte de crédibilité des corps intermédiaires en sont des témoignages flagrants. Cette crise de confiance gagne les milieux où une forte expertise est requise pour comprendre et gérer les situations complexes. Le parti pris de cet ouvrage est d'interroger la problématique dans des domaines de la société très variés afin d'en dégager des pistes transversales. La crise de confiance étant généralisée, il serait vain de contribuer à l'éclairer sous l'angle unique d'un domaine particulier. Les regards portent ainsi à la fois sur la politique, la justice, la santé, les médias, l'humanitaire la sécurité civile. Sont interrogés à la fois les mécanismes qui conduisent à l'altération de la confiance et les démarches visant à la restaurer ou à atténuer les facteurs de dégradation. Sont recherchés des axes structurants sur lesquels il conviendra de travailler pour converger à nouveau vers un fonctionnement d'une société où les citoyens se reconnaîtront dans leurs institutions dans un climat davantage apaisé, et in fine de renforcer notre démocratie.