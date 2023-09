L'espoir à table. Outils pour affronter les troubles alimentaires

Une approche multidisciplinaire pour les personnes qui souffrent et pour toutes celles qui les aiment. Anorexie, boulimie, trouble d'hyperphagie boulimique, orthorexie... Les troubles des conduites alimentaires (TCA) sont plus communs qu'on ne le pense et affectent des gens de tous les horizons et de tout type corporel, ainsi que leurs proches. Jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, personne n'est protégé contre l'apparition, un jour, d'une relation problématique avec son assiette. Dans le combat qui s'amorce alors, on perd souvent de vue la personne pour ne voir que sa maladie. Cette dernière prend toute la place, qu'elle soit invisible ou se manifeste avec une éclatante évidence. Des gens malades, la psychothérapeute Tania Lemoine en a vu passer dans son cabinet. Elle a aussi rencontré de nombreux proches, démunis devant une situation qui leur échappe. Avec le temps, elle a compris que la seule démarche possible devait placer la personne souffrante au coeur des préoccupations. Le chemin vers la guérison est propre à chacune, et les outils diffèrent selon les individus. Elle a donc établi une approche multidisciplinaire qu'elle présente dans ce premier ouvrage grand public afin de mieux aider tous ceux qui en ont besoin. Voici un livre aussi bienveillant qu'informatif, enveloppant et rassurant, avec l'espoir en filigrane.