Londres. Westminster, British Museum, Buckingham Palace, Tate Gallery, Tour de Londres

Des clefs pour comprendre ... une ville traversée par un large fleuve, la Tamise, qui a su préserver bois et forêts ; l'histoire de cette grande capitale ; son art de vivre so british ; son architecture, des églises médiévales aux buildings du XXI ? siècle... Des itinéraires à parcourir Découvrir Londres et ses environs proches en 7 circuits de visite ; admirer les chefs-d'oeuvre des grands musées ; rêver devant les joyaux de la Couronne britannique ; sillonner tous ses quartiers de Westminster à l'East End...