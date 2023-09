Joseph Balsamo Tome 2

Dans ce roman, on suit les manoeuvres du personnage éponyme qui veut apporter le bonheur aux hommes en sapant les monarchies du monde pour instaurer des gouvernements basés sur la souveraineté populaire, et cela en commençant par la monarchie française. Ses moyens sont colossaux : sorcier, magnétiseur, il est à la tête de puissantes sociétés secrètes s'étendant à tous les continents et dont les membres appartiennent à toutes les couches sociales. Balsamo est accompagné de son maître, alchimiste, et de son "épouse" , Lorenza Feliciani. Sa route croise celle de la famille de Taverney (le vieux baron, son fils Philippe, et sa fille Andrée). Cette famille, bénéficiant de la bienveillance de la dauphine Marie-Antoinette nouvellement arrivée en France, la suit à Versailles. Mais le baron de Taverney voit plus grand : il veut, à son insu bien sûr, mettre sa fille Andrée à la place de madame du Barry dans le lit royal, avec l'aide de son vieil ami le duc de Richelieu...