Les dictateurs

Si tout le monde a en tête le Je vous ai compris de De Gaulle, le Un rideau de fer s'est abattu à travers le continent européen de Churchill ou le Ich bin ein Berliner de Kennedy, peu en revanche connaissent vraiment le reste des discours d'où proviennent ces fameuses paroles et encore moins les contextes historiques. Les 5 ouvrages de la collection Les grands discours de l'histoire offrent la possibilité d'aller au-delà de ces " phrases choc " en permettant la lecture des différents discours dans leur entièreté, tout en resituant chacun d'entre eux dans son époque. Ces prises de parole les plus célèbres du vingtième siècle ont, à l'époque, choqué, ému ou tout simplement touché le plus grand nombre, et résonnent encore aujourd'hui avec la même vivacité qu'hier. Sont rassemblés dans ce premier volume dix discours prononcés par des chefs d'Etat qui ont fait régner la dictature dans leur pays. 1. BENITO MUSSOLINI, le 20 septembre 1922 Le discours d'Udine 2. ADOLF HITLER, le 3 février 1933 Premier discours aux généraux 3. ADOLF HITLER, le 21 mai 1935 L'Allemagne a besoin de paix 4. BENITO MUSSOLINI, le 2 octobre 1935 Déclaration de guerre à l'Ethiopie 5. GENERAL FRANCO, le 18 juillet 1936 Appel au soulèvement national 6. STALINE, le 3 juillet 1941 En avant vers notre victoire 7. JUAN DOMINGO PERÓN, le 20 août 1948 Le justicialisme 8. MAO ZEDONG, le 27 février 1957 De la juste manière de résoudre les contradictions au sein du peuple 9. SADDAM HUSSEIN, le 17 janvier 1991 Appel au peuple irakien 10. FIDEL CASTRO, le 1er janvier 1999 Quarantième anniversaire de la révolution