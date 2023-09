Dessiner au musée avec les enfants. 22 ateliers sur le vif dans les lieux culturels

Un ouvrage pour permettre aux enfants de s'initier au dessin sur le vif grâce à un voyage au coeur des oeuvres d'un musée. Musée mais pas seulement, des lieux culturels au sens large, à Paris et en province, dedans et dehors (jardin). Il s'agit de s'intéresser aux oeuvres, objets, sculptures qui habitent un lieu. Grâce à une composition de dessins et de mots, chacun raconte son point de vue, à partir d'un lieu construit, habité et vivant. A travers des exercices, mais aussi une présentation des lieux et des oeuvres, le lecteur voyagera au fil du crayon et de la couleur, explorant des contrées inconnues et expérimenterant de nombreuses techniques.