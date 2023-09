La vie a refusé à Eunice Waymon d'être la première pianiste classique noire du monde, mais Nina Simone est devenue l'une des plus grandes compositrices et divas de tous les temps. Elle a chanté la cause du peuple noir, celle des femmes et a donné de multiples versions chromatiques des standards du jazz. Elle reste pourtant la petite fille blue, la petite fille triste de la chanson. Nina Simone, pianiste compositrice et diva, est née à Tryon (Caroline du Nord), en 1933 et est morte à Carry-le-Rouet en 2003.