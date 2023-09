Grand dictionnaire de la Géographie française insolite

La géo française... des souvenirs de cartes accrochées aux murs, de départements, de sommets, de cours d'eau à connaître sur le bout des doigts ! Et si on effectuait une révision, histoire de voir ce dont on se souvient et surtout façon de corriger ce qu'on croyait savoir. Car la Seine ne coule pas à Paris, le mont Blanc n'est pas en France, la Garonne n'est pas un fleuve, il y a plus de 300 arrondissements et des enclaves étrangères en France, sans oublier les curiosités géologiques et les conflits frontaliers en métropole et en outre-mer. Bref l'occasion de rebattre les cartes !