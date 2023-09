Deux ans au Caire. Lawrence d'Arabie avant la légende

L'épopée guerrière du célèbre Lawrence d'Arabie est bien connue. En revanche, très peu de pages ont été consacrées à la période qui précède immédiatement cette formidable aventure. Vingt-deux mois durant lesquels l'officier britannique va parfaire ses connaissances et sa formation, en qualité d'agent de renseignement, au Caire. C'est la séquence méconnue qu'explore le présent ouvrage. L'auteur suit Lawrence dans son quotidien, abordant les réussites comme les échecs d'un officier subalterne déjà influent. Chemin faisant, on voit émerger le fin stratège et l'analyste perspicace ; un jeune homme qui défend ses idées avec passion et rêve de voir l'Empire ottoman s'effondrer sous les assauts des Bédouins, alliés des Occidentaux. Lawrence avant la légende.