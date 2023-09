Le roman le plus dérangeant de l'année ? Une épidémie a transformé tous les êtres humains à haut niveau de testostérone en des créatures uniquement mues par leurs besoins les plus primaires : se nourrir, violer, tuer. Tous les individus masculins sont ainsi devenus des zombies. Beth et Fran, deux femmes transgenres, sont chasseuses d'hommes. Elles ont en effet besoin d'absorber les oestrogènes contenus dans les testicules de ces derniers pour éviter la contagion. Bientôt, elles vont devoir affronter une armée de féministes radicales, qui haïssent davantage encore les transgenres que les hommes. Certes, Chasse à l'homme est un roman qui teste les limites de son lecteur. On a en effet parfois l'impression à la lecture de prendre des coups à l'estomac - et d'en redemander. Certes, les amateurs d'horreur vont être comblés et plus encore. Mais cette exploration hautement polémique des identités de genre, mettant en scène des trans traumatisés par leur nouveau monde comme par celui d'avant, est aussi un constat implacable sur la nécessité et la difficulté de former une communauté queer dans un environnement éminemment transphobe.