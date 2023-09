Né sous l'occupation allemande, Norbert Fontenoy est avocat pénaliste. Ancien sympathisant de mouvements antisémites d'extrême droite, il apprend par une lettre posthume, que celle qu'il avait toujours cru être sa mère l'avait adopté afin de le protéger. Il est en réalité le fils de juifs recueillis en 1942 par un couple de "Justes" . Son idéologie raciste d'extrême droite s'effondre alors d'un coup. Savoir si celle qui l'a mis au monde vit toujours, la retrouver devient la condition de sa survie intime. Cet ouvrage romancé ramène à une réalité qui a marqué l'Histoire d'un peuple et plonge le lecteur au coeur d'une compréhension humaine de grande sensibilité. Qui sont les Justes ? On nomme "Justes parmi les Nations" , des femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, mêmes anonymes, qui ont sauvé des personnes juives des persécutions antisémites et des camps d'extermination, bravant les risques encourus. L'auteur, né en 1935, fut homme d'affaires, diplômé d'HEC, et s'est investi dans les activités professionnelles et commerciales internationales. Admirateur de Kipling et de Gandhi, cet infatigable créatif est un fin observateur de la société, qui vit à Fontainebleau. D'origine vaudoise, il est auteur de nombre d'articles dans des revues suisses, et de plusieurs ouvrages, dont notamment Le Livre de l'Immortel (1999), Petits Crimes à la Grande Loge (2015), outre d'autres ouvrages en préparation. Il aime à plonger dans la vie des réseaux souterrains de notre société. Avec L'Ordre mondial (2023), c'est un coup de Maître qu'il convient de mettre à son actif. Ici il plonge au coeur d'une réalité tragique et d'un marqueur sociétal qui met en évidence des valeurs fortes : l'Aura des Justes.