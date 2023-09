Les livres à remonter le temps : Le Dragon de Limehouse

Non ! Vous avez d'abord refusé d'y croire, ce ne pouvait être qu'une erreur, et pourtant les faits sont là, les témoins sont formels. Votre maître, votre exemple, le grand Sherlock Holmes s'est jeté du haut des falaises de Douvres ! Pourquoi ? A cause de qui ? L'abattement laissant place à la fureur, vous vous lancez à corps perdu dans une enquête qui vous mènera au coeur de Limehouse le quartier chinois de Londres, pour y combattre une créature à l'intelligence maléfique et découvrir un incroyable prodige.