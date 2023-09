Le Tiers-livre de l’architecture. Suivi de Vers l’Archimétissage

Voici une édition du " Tiers-livre de l'architecture " qui correspond à l'extrême actualité des thématiques développées depuis plus de 40 ans par son auteur, au regard de la crise climatique, de la pandémie du Corona-19 et de l'irruption de l'intelligence artificielle dans la mutation anthropologique et cognitive de ce XXIe siècle, marquée par un double métissage évolutionnel et culturel qui implique pour l'architecture un "â¯archimétissageâ¯" contextualisé.