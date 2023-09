Pour Entre ses mains, Julie Rossello Rochet s'est vue confier un sujet complexe à mettre en théâtre ? : le monde de l'hôpital et des soignant·es. Tant d'un point de vue de l'urgence des soins, de la frénésie du quotidien que des difficultés abyssales dans lesquels ce service public, maltraité par des décennies de libéralisme, se débat. "? Que signifie accompagner une maladie, l'éprouver, la subir et la soigner ?? Fruit d'une véritable immersion dans les structures hospitalières de Lyon, ce texte propulse au coeur des relations humaines qui s'y trament jour et nuit. [... ] De ces parcours qui se croisent émerge l'architecture d'un grand bâtiment, une sorte de ville. On y raconte les ratés, les dérapages, les chutes, le fiasco et les débordements ? ; les déclarations à la vie criées du fond des ventres, à venir en aide, à faire du mieux qu'on peut ? ". Julie Rossello Rochet