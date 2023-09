Les arbres se racontent

-Décor de la vie quotidienne ou invitation à la promenade. Symbole premier de la vie et de la mort. Allégorie primitive de la force jaillissante qui relie la terre et le ciel ou celle des rites mystiques que préservent les "bois sacrés"" . L'arbre, sous ses multiples déclinaisons botaniques, demeure le point d'ancrage des mythes et des traditions, des références littéraires et artistiques. -15 arbres racontés sous toutes leurs facettes -Un voyage historique et botanique au gré d'anecdotes et de récits, rythmé par de magnifiques illustrations.