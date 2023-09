Emménager dans plus petit sans souci

Un guide pratique pour ne rien oublier quand le temps est venu de casser maison. Vider une maison qu'on a aimée pendant de nombreuses années est certainement tout un défi. Trier les biens et en évaluer la valeur, conserver les souvenirs, vendre ou donner ce qui ne servira plus, planifier le déménagement, prendre le temps de lire les petits caractères des divers contrats, préparer la transition, etc. , vous pourrez vous occuper de tout cela sans rien oublier grâce aux informations contenues dans cet ouvrage rédigé par une spécialiste en évaluation et en gestion de contenu résidentiel. Que vous quittiez votre maison, que vous aidiez un proche à déménager ou que vous soyez liquidateur d'une succession, suivez ce guide : vous accomplirez ainsi cet exercice en toute sérénité.