Le club des valets de coeur t2. Tome2

Le gentilhomme Don Quichotte a perdu l'esprit et se prend pour le chevalier de ses romans. Avide d'aventures, il va cheminer à travers l'Espagne du XVIIe siècle accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza. Un récit drôle et rocambolesque teinté de satire, toujours aussi lu et apprécié des siècles plus tard. L'oeuvre de Miguel Cervantès, publiée en 1615, figure parmi les plus importantes de la littérature espagnole et du patrimoine culturel européen. Avec une portée littéraire mais aussi politique et sociale, Don Quichotte offre encore aujourd'hui une mise en perspective importante dans la compréhension du passage historique vers la modernité en Europe latine. "Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas si longtemps, un de ces hidalgos à lance au râtelier, bouclier antique, maigre rosse et lévrier courant. Un pot-au-feu plus vache que mouton, du ragoût tous les soirs ou presque, des lentilles le vendredi, quelque pigeonneau le dimanche en plus de l'ordinaire consommaient les trois quarts de son bien. Le reste filait avec une casaque de bon drap noir et des chausses de velours pour les fêtes avec leurs couvre-pieds assortis ; les jours de semaine il tenait son rang avec un drap fin, gris souris".