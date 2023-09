A l'aube du vingtième siècle, une femme émerge dans la vie politique allemande : Rosa Luxemburg. A une époque où le mouvement ouvrier est composé essentiellement d'hommes, sa ferveur et son intrépidité se remarquent. Rêvant d'un monde sans frontières où serait abolie l'exploitation de l'homme par l'homme, elle s'oppose à la guerre en 1914 et est aux avant-postes de la révolution en Allemagne en 1918. Fondatrice du Parti communiste allemand, elle meurt en janvier 1919, assassinée par des militaires qui voyaient en elle une ennemie de l'intérieur. Elle devient ensuite une icône, dont l'oeuvre et l'action sont célébrées dans le monde entier jusqu'à nos jour.