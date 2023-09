Cyrille et Méthode, who are you ?

"Jordan Plevnes aime les horizons larges et les perspectives à vol d'oiseau. Il franchit aisément toutes les frontières, du temps autant que de l'espace. Un souffl e épique traverse ses textes, une respiration large les anime et il ne craint nul vertige, nul mal de l'air. Plevnes écrit des textes paraboliques où, sans hésitation ni précaution, il fait côtoyer le savoir historique et le commentaire politique, textes où sa voix se lance dans des commentaires fulgurants et, en même temps, restitue des moments d'intimité, convoque de l'amour et suscite des sourires. (...) Plevnes invite à un voyage qui nous précipite de manière vertigineuse au coeur même des grandes options d'un monde qui vacille et doute de toute certitude. Et il s'appuie sur le pouvoir des mots et sur leur résonance exaltée telle une musique déferlante. N'ayons pas peur et faisons le voyage ! Il est enivrant mais l'air est pur. Et le coeur net". Georges Banu Jordan Plevnes, poète, auteur dramatique et documentariste, est né en 1953 en Macédoine. Ses oeuvres ont été présentées de New York à Tokyo, en passant par Limoges et Saint-Malo, notamment par Patrick Verschueren, Jacques Seiler et Mehmet Ulusoy, et largement primées, de la Yougoslavie à l'Académie Française. Ambassadeur de Macédoine à Paris de 2000 à 2005, il est recteur de l'Université internationale Europa Prima de Skopje depuis 2007.