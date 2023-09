Evernight Tome 3

L'amour impossible entre une jeune vampire et un chasseur de vampires ! Après l'incendie qui a ravagé Evernight, Bianca a trouvé refuge auprès de Lucas... au sein de la Croix noire ! Elle doit à tout prix protéger son secret. Si les tueurs de vampires découvrent sa véritable identité, ils ne l'épargneront pas. Quand Balthazar est fait prisonnier par la Croix noire, Bianca n'a plus le choix : elle et Lucas doivent fuir. Pourchassés par des ennemis venus de toutes parts, ils tentent de disparaître et de refaire leur vie. Sauf que Bianca est désormais rattrapée par son passé...