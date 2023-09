Dans mon coeur à jamais

Souvenirs d'enfance en Arménie. Voici un roman qui fait partie des oeuvres qui vont marquer la littérature. A la manière de Tchekhov, son auteure met en scène des gens, des familles, dont les caractères font l'objet d'une histoire romanesque. C'est un roman sur les aînés et les êtres chers qui nous accompagnent toute notre vie, même après leur mort, et leur présence invisible, formatrice et rassurante. Des personnes dont le passé difficile n'a pas empêché de garder un coeur généreux et aimant. L'auteure narre, à travers de courtes nouvelles, des scènes de son enfance dans le Haut-Karabagh en Arménie. Avec des saynètes fantastiques issues de ses souvenirs, des moments partagés entre jeunes et aînés et une vision enfantine de la vie, elle dresse le portrait de sa famille et de ses amis d'enfance à travers ce pays qui lui est cher, sa culture et sa langue.