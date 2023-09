How I Married an Amagami Sister Tome 3

Depuis le succès de la grande fête, le sanctuaire ne désemplit pas ! Seulement, cela nécessite une nouvelle organisation et les trois soeurs ne s'en sortent plus toutes seules. Elles décident donc de rendre visite à celle qui a été leur mentor, la grande prêtresse Tsukigami, afin de lui demander conseil. De son côté, Uryû continue de faire des rêves étranges, et ses convictions sont ébranlées lorsqu'il se rend compte que ceux-ci semblent se réaliser...