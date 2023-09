Nova Tome 4

L'arrivée d'Enor a bouleversé Rease, il n'est plus question de faire confiance à l'Organisation ! Il essaie de faire entendre la vérité à Nova mais cette dernière est de plus en plus en détresse émotionnelle et finit par se retourner contre lui. En désespoir de cause, Rease décide de s'enfuir pour protéger Enor et échapper à l'Organisation. Mais Kimi, qui est en fait un agent double, les retrouve et dévoile le véritable rôle de Nova.