Allez vous faire cuire un oeuf à la perfection. Ma méthode pour sublimer 65 recettes de tous les jours

Allez vous faire cuire un oeuf... à la perfection ! Ma méthode pour révolutionner 65 recettes de tous les joursToujours nourri des dernières connaissances scientifiques, Arthur Le Caisne livre sa méthode pour retrouver le goût et les textures des plats quotidiens, et le plaisir de les déguster. Des gestes simples et efficaces qui garantissent un résultat au top... en préconisant parfois de faire tout l'inverse de ce qu'on vous dit habituellement : saler longtemps à l'avance, cuire les pates dans très peu d'eau, maîtriser les modes de cuisson de son four, cuire les viandes à température douce avant de les faire dorer... Profondeur d'une vraie sauce de bourguignon, dorage parfait d'un poulet rôti (au profil aérodynamique), couleur éclatante et croquant des haricots verts, délicatesse d'un oeuf parfait, jutosité d'un rôti de lotte ou d'un gigot, légèreté et richesse d'une purée, croustillant ultime des frites... redécouvrez la gourmandise de 65 recettes ultra connues dont on aurait presque oublie à quel point elles peuvent être délicieuses. Une vraie cuisine de rebelle... pour remettre du gout dans nos plats du jour ! Après Le Manuel du garçon boucher, Pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas et En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire, Arthur Le Caisne se remet aux fourneaux et livre ses techniques culinaires peu orthodoxes aux amoureux de bonne chère, toujours avec humour et anticonformisme. Ses ouvrages sont traduits en dix langues.