Persona Tome 2 : La citadelle sainte

Depuis le sabotage du mariage royal de Faos et la disparition de la jeune Pax, le temps a passé. Andrea sillonne les contrées dans l'espoir de retrouver son amie et de comprendre les machinations qui planent dans le flamboyant monde de Lux. Sa quête conduit Andrea jusqu'à Pyxis, la Citadelle Sainte du Culte de la Lumière. Loin d'y trouver les réponses espérées, Andrea va surtout découvrir que de sombres complots se préparent et menacent l'équilibre du royaume. Le Consortium qui élira le prochain dirigeant approche et l'issue en est plus que jamais incertaine. Pour espérer réchapper de la Citadelle aussi splendide que maléfique, Andrea et ses amis devront faire des choix... et en payer le prix.