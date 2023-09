Arsène Lupin : Echec à la reine. Le prequel de la série Netflix

Nuit de fureur dans la villa parisienne des parents de Benjamin Férel, antiquaires et marchand d'art. Le bureau de Jules, le père, est cambriolé, tandis que la mère Edith tire à vue sur un homme qui s'enfuit dans le jardin... Et Jules qui disparait cette nuit-là... Benjamin, appelé sur place, ne va pas laisser la police mener cette enquête. Il ne faudrait pas que les forces de l'ordre mettent trop leur nez dans les affaires Férel. Et puis, il a mieux que la police : il a son ami d'enfance Assane Diop, fan d'Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur, roi de l'astuce et du déguisement, toujours partant pour résoudre des énigmes et partir à l'aventure. Les deux amis allient leur force pour retrouver Jules, qui semblerait avoir étudié de près, depuis quelques mois, l'oeuvre de la peintre Rosa Bonheur. Pour quelle raison s'est-il lancé dans une telle exégèse ? Est-ce que cela à quelque chose à voir avec cette pièce d'échiquier en bois, au socle étrangement crénelé, qu'Assane retrouve sous un meuble dans le bureau du père ? La pièce représente un cheval tel que Rosa Bonheur aimait à les peindre. Et si tout tournait autour de la quête d'un échiquier réalisé à partir des travaux de l'artiste, un échiquier qui pourrait bien mettre les deux amis sur la piste d'un trésor indien très ancien ? Jules est-il un chasseur de trésor, traqué par un autre chasseur de trésor, plus puissant, plus agile ? De Paris à l'île de Santa Barbara au large de Los Angeles, en passant par la Provence, Benjamin et Assane devront déployer des trésors d'ingéniosité pour contrer leurs ennemis et à parvenir à leurs fins. Avec, pour récompense, un trésor, peut-être, mais surtout des injustices à réparer et des aventures à vivre, dans l'ombre d'Arsène...